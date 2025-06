Isola delle Femmine gallerie dell' autostrada quasi al buio | E' pericoloso

Guidare nelle gallerie di Isola delle Femmine sta diventando un'impresa rischiosa: l'illuminazione inesistente e le pareti scure creano condizioni di scarsa visibilità, aumentando il pericolo di incidenti. Un intervento semplice, come imbiancare le pareti, potrebbe trasformare radicalmente la sicurezza del tratto e restituire serenità a chi vi transita quotidianamente. È ora di agire per migliorare le infrastrutture e garantire strade più sicure per tutti.

