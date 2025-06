Lite condominiale finisce nel sangue a Carini giovane spara a un 33enne | arrestato

Una lite condominiale si è trasformata in tragedia a Carini, lasciando un giovane ferito e un arresto. Quella sera, il confronto apparentemente finito avrebbe preso una piega drammatica: nonostante l’allontanamento iniziale, l’aggressore armato ha deciso di tornare, sparando contro un 33enne coinvolto nella disputa. La vicenda sconvolge la comunità e riaccende i riflettori sulla sicurezza nei quartieri. La cronaca nera si intreccia con il dolore di una famiglia, aprendo un capitolo di inquietudine e riflessione.

Quella sera non si sarebbe arreso e, nonostante in un primo momento si fosse allontanato - circostanza che avrebbe fatto credere che la discussione nata per futili motivi fosse ormai terminata - avrebbe deciso di tornare indietro armato di pistola aprendo il fuoco contro un 33enne con cui aveva. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Lite condominiale finisce nel sangue a Carini, giovane spara a un 33enne: arrestato

In questa notizia si parla di: 33enne - lite - condominiale - finisce

