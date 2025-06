In campo Trofeo Marche domani i quarti di finale

Domani si accendono le emozioni nel Trofeo Marche, uno dei tornei più attesi per i Giovanissimi Under 14. Le squadre semifinaliste—Portuali Calcio, Maceratese, Ancona e Giovane Ancona—si preparano a scendere in campo al campo Tonino Seri di Macerata, pronti a regalare spettacolo e sorprese. Chi avanzerà in finale e scriverà il proprio nome nell’albo d’oro? Scopriamolo insieme!

Portuali Calcio, Maceratese, Ancona e Giovane Ancona sono le quattro semifinaliste del Trofeo Marche, torneo riservato alla categoria Giovanissimi Under 14 organizzato dalla Cluentina calcio. Domani alle 19 al campo Tonino Seri di Macerata sarà dato il fischio d’inizio della gara Ancona-Giovani Ancona, alle 21 sarà invece l’ora dei Portuali Calcio-Maceratese. La Maceratese ha superato il turno ai danni della Sangiustese ai calci di rigore dopo che i tempi regolamentari erano terminati sull’1-1. Sono state abbastanza equilibrate le altre gare. I Portuali hanno regolato 2-1 la Nuova Folgore nel primo dei due derby anconetani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - In campo. Trofeo Marche, domani i quarti di finale

