Gianfranco Gallo su Angelo Duro | Mi piaceva moltissimo poi ho visto il film e ora dico che in teatro non gli porterò nemmeno un euro

Gianfranco Gallo, celebre attore e regista napoletano, ha espresso con sincerità il suo punto di vista su Angelo Duro, noto per il suo successo cinematografico. Dopo aver apprezzato le sue performance, Gallo ha deciso di condividere una presa di posizione decisa, criticando le ultime apparizioni teatrali e cinematografiche del comico. La sua riflessione apre un dibattito acceso: è davvero cambiato qualcosa nella percezione di Duro?

Stoccata di Gianfranco Gallo ad Angelo Duro. L'attore e regista napoletano ha commentato con un post Facebook le ultime performance teatrali e cinematografiche del fenomeno del momento che ha fatto registrare alti incassi con il film "Io sono la fine del mondo". "A me Angelo Duro piaceva. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Gianfranco Gallo su Angelo Duro: "Mi piaceva moltissimo, poi ho visto il film e ora dico che in teatro non gli porterò nemmeno un euro"

In questa notizia si parla di: angelo - duro - gianfranco - gallo

