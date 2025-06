Il Comune compri la Maura I Verdi ci riprovano in consiglio ma manca il numero legale

La battaglia per l'Ippodromo La Maura continua a essere ostacolata da mancanze di quorum e scontri politici. Dopo il fallimento in consiglio comunale, Europa Verde insiste con determinazione, promuovendo un ordine del giorno che mira a salvaguardare questa storica area di Milano. Un passo importante per tutelare il patrimonio cittadino e promuovere una gestione sostenibile, ma ancora una volta, la mancanza del numero legale blocca l’iter decisionale.

Per la seconda volta, dopo alcuni mesi, non è stato approvato un ordine del giorno di Europa Verde (proponenti Tommaso Gorini e Francesca Cucchiara) che aveva l'obiettivo di invitare l'amministrazione milanese ad acquisire l'area dell'Ippodromo La Maura di via Lampugnano, che comprende la pista.

