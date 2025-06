Conte M5s | No all’uso delle basi Usa sul nostro territorio

Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, si schiera con fermezza contro l’uso delle basi USA sul nostro territorio, sottolineando che l’Italia deve mantenere una posizione neutrale e responsabile. La sua dichiarazione arriva in un momento delicato, tra tensioni internazionali e rischi di escalation nel conflitto Iran-Israele. Per Conte, legittimare l’uso della forza unilaterale sarebbe un grave errore che potrebbe compromettere la stabilità e la pace nel nostro Paese.

«L’Italia non può in nessun modo partecipare all’escalation in corso. Nemmeno indirettamente. E quindi non dovrebbe permettere l’uso delle basi sul nostro territorio». Con Repubblica il leader del M5s Giuseppe Conte definisce la posizione italiana sul conflitto tra Iran e Israele e sull’intervento Usa. «Nessuna persona di buonsenso può parteggiare per la teocrazia degli ayatollah. Ma se legittimiamo l’uso della forza unilaterale, calpestando il diritto internazionale, legittimiamo anche il fatto che le peggiori autocrazie possano dotarsi di bombe atomiche», spiega Conte. Putin, Netanyahu e Trump. 🔗 Leggi su Open.online

No, cara presidente Meloni, anche se l'amico e alleato Donald Trump lo chiede non può e non deve accadere che l'Italia consenta l'uso delle basi americane sul nostro territorio. Non basta dire che finora non è stato chiesto: bisogna essere chiari sul futuro. Co Vai su Facebook

Conte (M5s): «No all’uso delle basi Usa sul nostro territorio»; Conte: “Oggi sarò all’Aia per dire no al riarmo. Da Trump errore storico”; Medio Oriente, Meloni: priorità cessate fuoco a Gaza e negoziati su Iran. No del Pd al M5s su gas russo e Ucraina.

Conte: “Oggi sarò all’Aia per dire no al riarmo” - Il leader del M5S contesta Meloni: “Dimostra sudditanza a Washington. repubblica.it scrive

Attacco Usa all’Iran, dopo Conte anche Schlein chiede a Meloni di non concedere le basi italiane a Trump: “Parlava di pace, invece bombarda” - La segretaria del PD si unisce a Conte nel chiedere al governo di non partecipare all'escalation militare USA contro l'Iran ... Come scrive ilfattoquotidiano.it