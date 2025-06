Volley Italia attesa alla prova di maturità nella seconda settimana della Nations League maschile

italiani di affinare tattiche, consolidare il gruppo e prepararsi al meglio per le sfide più impegnative della seconda settimana della Volleyball Nations League 2025. Un banco di prova cruciale che metterà alla prova la tenuta e la determinazione della nostra nazionale, pronta a scrivere un nuovo capitolo di successi.

Una seconda settimana di sfide per la Nazionale azzurra di Fefè De Giorgi in Volleyball Nations League 2025 ricca di spunti e di ricordi, con partite di altissimo livello, rivincite e banchi di prova non indifferenti per la squadra italiana, che ritrova alcuni dei suoi titolari. L’Italia ha conquistato un doppio successo al tie break nelle due amichevoli giocate venerdì e sabato contro il Canada. Cinque set che hanno permesso soprattutto ai debuttanti in azzurro di ritrovare il ritmo partita dopo una piccola vacanza, e che ci volevano per introdurre una settimana, quella di Chicago, in cui ogni partita nasconde diverse incognite. 🔗 Leggi su Oasport.it