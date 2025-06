Torna in Italia la salma di Alessandro Coatti 4 arresti in Colombia

Con un gesto di grande commozione, la salma di Alessandro Coatti, il biologo italiano tragicamente scomparso in Colombia, è finalmente rientrata in Italia. Dopo un lungo processo investigativo, quattro persone sono state arrestate nel Paese sudamericano, portando speranza di giustizia. Ora, Ravenna si prepara ad onorare la memoria di Coatti e a celebrare il suo contributo al mondo della scienza. La sua storia ci ricorda quanto sia preziosa ogni vita e l'importanza di cercare verità e tutela.

Nella tarda serata di ieri è arrivata in Italia la salma di Alessandro Coatti, il biologo italiano ucciso in Colombia, a Santa Marta, il 6 aprile scorso, delitto per il quale, nel fine settimana, le autorità sudamericane hanno arrestato quattro persone in diverse città del Paese. Il corpo di Coatti, dopo l’arrivo a Ravenna, sarà . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Torna in Italia la salma di Alessandro Coatti, 4 arresti in Colombia

Alessandro Coatti ucciso in Colombia, chi sono i 4 arrestati: una ragazza e tre ragazzi di 20 anni. La salma del biologo arrivata in italia - Il tragico omicidio di Alessandro Coatti, biologo ferrarese di 38 anni, ha scosso l’Italia. Dopo settimane di indagini, sono stati finalmente identificati e arrestati quattro sospettati: una ragazza e tre ragazzi di circa 20 anni, collegati all’atroce episodio avvenuto a Santa Marta, in Colombia.

Alessandro Coatti ucciso in Colombia, diffuse le foto dei presunti killer: la salma del 38enne arrivata in Italia - Oswal Moisés Ospino Navarro, Isaac Enrique Márquez Charris, Andrea Camila Berdugo Escorcia, Brian Augusto Cantillo Salcedo sono i presunti killer di ... Come scrive fanpage.it

Alessandro Coatti ucciso in Colombia, chi sono i 4 arrestati: una ragazza e tre ragazzi di 20 anni. La salma del biologo arrivata in italia - Hanno finalmente un nome e un volto i 4 arrestati per l'omicidio di Alessandro Coatti, 38 anni, biologo originario del Ferrarese, ucciso e fatto a pezzi nella zona di Santa Marta, nel nord ... Si legge su msn.com