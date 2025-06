Israele-Iran la tv di Stato di Teheran sul cessate il fuoco di Trump | l’annuncio

Le tensioni tra Israele e Iran si riaccendono mentre la TV di Stato iraniana trasmette in diretta la risposta del ministro degli Esteri Abbas Araghchi al recente annuncio di Trump su un possibile cessate il fuoco. La scena internazionale osserva con attenzione le mosse di Teheran, pronta a reagire alle parole del presidente statunitense. Ma cosa accadrĂ ora? Restate sintonizzati per scoprire gli sviluppi di questa delicata crisi geopolitica.

Israele-Iran: la tv di Stato iraniana ha riportato la risposta del ministro degli Esteri Abbas Araghchi alla dichiarazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump su un accordo di cessate il fuoco tra Israele e Iran. La televisione di Stato iraniana ha interrotto la programmazione per leggere in diretta le dichiarazioni di Araghchi. Martedì Araghchi ha dichiarato sulla piattaforma “X” che Teheran interromperĂ i propri attacchi se Israele cesserĂ i propri raid aerei entro le 4 del mattino, ora locale. Il commento del ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha segnato la prima dichiarazione ufficiale dell’Iran in merito alla presunta tregua tra Iran e Israele annunciata dal presidente Donald Trump. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, la tv di Stato di Teheran sul cessate il fuoco di Trump: l’annuncio

In questa notizia si parla di: israele - iran - stato - teheran

Israele attacca l'Iran con droni e missili: forti esplosioni in tutto il Paese. | Netanyahu: «Colpito programma nucleare di Teheran». Israele: «Ucciso il capo di Stato maggiore iraniano» - LIVE  - Un'ondata di tensione scuote il Medio Oriente: Israele ha lanciato un attacco con droni e missili contro l’Iran, provocando forti esplosioni e danni in tutto il paese.

#Iran-#Israele Missili iraniani su basi #Usa in #Qatar e #Iraq. Tv di stato a Teheran "Abbiamo dato risposta potente all'"aggressione americana. Il messaggio alla #CasaBianca ed ai suoi alleati è chiaro: nessun attacco all'Iran resterà senza risposta". #Doha s Vai su Facebook

#Israele #Iran Negli attacchi incrociati Tel Aviv colpisce numerosi obiettivi nella Repubblica Islamica, missili da Teheran sullo Stato ebraico. L'inviata ad Haifa @valeriafrasca #GR1 Vai su X

Trump annuncia intesa Israele-Iran per cessate il fuoco di 12 ore; Israele-Iran, la tv di Stato di Teheran sul cessate il fuoco di Trump: l'annuncio; Israele, Iran e Usa, la guerra in diretta | L'Iran risponde ai raid Usa, missili contro le basi americane in Qatar e Iraq. Khamenei: «Non ci sottometteremo». Trump: «L'Iran si è sfogato, ora è tempo per la pace».

Tregua Iran Israele: la diplomazia diretta Washington-Teheran, la mediazione del Qatar: come si è arrivati alla tregua - Mentre il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, annunciava l’accordo per un cessate il fuoco tra Iran e Israele, è emerso che il ... Si legge su msn.com

Trump annuncia cessate il fuoco tra Iran e Israele, ma Teheran chiarisce: "Non attaccherem... - Iran e Israele, in guerra dal 13 giugno, hanno concordato un cessate il fuoco che dovrebbe portare a una "fine ufficiale" della guerra. Lo riporta msn.com