Arrighetti e Moretto travolte dagli insulti sui social dopo le nozze | In Italia c' è ancora tanto da fare

Arrighetti e Moretto, due campionesse esempio di coraggio, sono state travolte da insulti sui social dopo il loro matrimonio civile e la partecipazione al Liguria Pride. Un episodio che evidenzia quanto ancora ci sia da fare in Italia per l’accettazione e i diritti LGBTQ+. La loro storia ci invita a riflettere e a impegnarci per un futuro più inclusivo e rispettoso.

Le due campionesse si sono unite civilmente lo scorso 13 giugno partecipando poi al Liguria pride, ricevendo una valanga di odio sui social. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Arrighetti e Moretto travolte dagli insulti sui social dopo le nozze: "In Italia c'è ancora tanto da fare"

social - arrighetti - moretto

