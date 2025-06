Due settimane di lavori modifiche e cancellazioni per treni intercity e regionali del Lazio

Preparatevi a un’estate di rodaggio sulle ferrovie del Lazio: tra lavori, modifiche e cancellazioni, i treni Intercity e Regionali subiranno variazioni fino al 6 luglio. Per garantire un servizio più efficiente e all’avanguardia, la rete ferroviaria si trasforma attraverso interventi mirati, assicurando un futuro più sicuro e affidabile per tutti i pendolari. Rimanete aggiornati e pianificate in anticipo i vostri viaggi!

Ancora modifiche alla circolazione dei treni Intercity e Regionali a conferma di una nuova estate di cantieri sulle ferrovie regionali. Dalla sera di oggi, martedì 24 giugno, al 6 luglio, si svolgeranno degli interventi per la realizzazione dell'impianto A (Apparato centrale computerizzato.

