Reggio Calabria sequestrati 228 Kg di cocaina e due arresti

Reggio Calabria si conferma ancora una volta epicentro di operazioni antimafia di successo. Il recente blitz della Guardia di Finanza ha portato al sequestro di 228 kg di cocaina di alta qualità e all’arresto di due persone, smantellando un segmento cruciale del traffico internazionale via porto di Gioia Tauro. Questa azione dimostra come l’impegno delle forze dell’ordine sia fondamentale per combattere il crimine organizzato e tutelare la sicurezza dei cittadini.

Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria ha assestato un altro duro colpo ai sodalizi criminali che gestiscono il traffico internazionale di cocaina servendosi dello scalo portuale di Gioia Tauro. In quest'ultima circostanza, non solo è stato intercettato un considerevole carico di stupefacente, peraltro di qualità purissima, ma le pattuglie operanti sono riuscite finanche a trarre in arresto due soggetti che sono stati sorpresi nel tentativo di "esfiltrare" l'ingente partita di stupefacente. In particolare, i militari del Gruppo Gioia Tauro, nell'ambito del sistematico dispositivo di monitoraggio e controllo del sedime portuale gioiese, hanno predisposto un piano d'azione finalizzato a individuare eventuali container utilizzati dalle consorterie criminali per entrare in possesso dei redditizi quantitativi di sostanza stupefacente provenienti dai Paesi d'oltreoceano.

