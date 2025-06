Guasto notturno alla conduttura idrica a Roma la Bufalotta si sveglia senza acqua

Un risveglio amaro per i residenti di Cinquina Bufalotta, Roma, martedì 24 giugno: un improvviso guasto alla conduttura idrica ha lasciato il quartiere senz’acqua. Un disservizio che mette in evidenza le sfide quotidiane della città e l’impegno di Acea nel ripristinare la normalità. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti e dettagli su questa emergenza che interessa migliaia di famiglie.

A svegliarsi senza acqua nella mattinata di martedì 24 giugno è stato l'intero quartiere di Cinquina Bufalotta nel Municipio III di Roma. Il disservizio sarebbe stato causato da un guasto nella zona, che gli operatori di Acea stanno tentando di risolvere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

