Il 30 giugno incombe Massara al lavoro | obiettivo 15 milioni di plusvalenze

Il 30 giugno si avvicina e con esso l’obiettivo ambizioso di 15 milioni di plusvalenze. L’arrivo ufficiale di Frederic Massara come nuovo direttore sportivo segna un passo decisivo per la Roma, pronta a rivoluzionare il calciomercato. Per competere ai massimi livelli, servono 3-4 innesti di peso, già individuati, in attesa del primo colpo che potrebbe cambiare le sorti della stagione. La sfida è appena iniziata.

L'ufficialità dell'arrivo di Frederic Massara come nuovo direttore sportivo ha permesso di completare l' organigramma dirigenziale della Roma, che adesso potrà dedicarsi interamente al calciomercato. Per costruire una rosa all'altezza ed in grado di competere al meglio su tutti i fronti serviranno almeno 34 nuovi innesti importanti e papabili titolari, con i giallorossi che hanno già individuato qualche profilo interessante, in attesa che il 1° luglio venga dato il via ufficiale alla finestra di trattative, che resterà aperta per i successivi due mesi. Nel mirino della Roma c'è però anche un'altra data, che assume probabilmente anche un'importanza maggiore per il futuro del club.

