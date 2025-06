Massafra dramma sui binari | 25enne travolto da un treno muore in ospedale

Una tragedia scuote Massafra: un giovane di appena 25 anni, di origine straniera, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un treno nei pressi dei binari. L’incidente, avvenuto questa mattina, ha lasciato la comunità senza parole e ha acceso un forte senso di sgomento. Le circostanze sono ancora al vaglio delle autorità , ma il dolore per questa perdita improvvisa è palpabile e si fa strada tra i cittadini.

Tarantini Time Quotidiano Un tragico incidente si è verificato questa mattina a Massafra. Un giovane di 25 anni, di origine straniera, è stato investito da un treno mentre si trovava nei pressi dei binari. L’impatto gli ha provocato gravissime ferite alle gambe. Alcuni passanti, testimoni della scena, hanno immediatamente chiamato i soccorsi e le forze dell’ordine. Sul luogo dell’incidente sono giunti i sanitari del 118, che hanno stabilizzato il ragazzo e lo hanno trasportato in condizioni critiche all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Purtroppo, ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile: il giovane è spirato poco dopo il ricovero in pronto soccorso. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Massafra, dramma sui binari: 25enne travolto da un treno muore in ospedale

