Ironheart il nuovo trailer della serie Marvel Television in arrivo su Disney+

Ho trovato interessante notare quanto la storia di Ironheart prometta di portare un nuovo volto al mondo Marvel, combinando azione, tecnologia e personaggi intriganti. Con il debutto previsto per il 25 giugno su Disney+, questa serie rappresenta un’occasione imperdibile per i fan di scoprire una protagonista forte e innovativa. Preparatevi a immergervi in un universo ricco di sorprese e avventure spettacolari, perché si apre un nuovo capitolo Marvel che non vediamo l’ora di esplorare.

Ecco il nuovo trailer di Ironheart, la serie Marvel Television ambientata dopo gli eventi di Black Panther: Wakanda Forever che debutterĂ in Italia il 25 giugno in esclusiva su Disney+. Disney+  ( qui il sito internet ufficiale ) ha diffuso un nuovo trailer e un’immagine inedita di Ironheart, la serie Marvel Television che in Italia debutterĂ il 25 giugno in esclusiva sulla piattaforma streaming. “ Ho trovato interessante notare quanto la storia di Riri e il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe fossero diversi rispetto ad altri personaggi ” ha dichiarato Dominique Thorne, che veste i panni della giovane e geniale inventrice, Riri Williams. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Ironheart, il nuovo trailer della serie Marvel Television in arrivo su Disney+

Ironheart: Il trailer ufficiale italiano della serie Marvel sull'erede di Iron Man - Scopri il futuro dell'universo Marvel con "Ironheart": il trailer ufficiale italiano presenta Dominique Thorne nel ruolo di una geniale inventrice che crea la propria armatura ispirata a Iron Man.

