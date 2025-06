Israele-Iran missili su Beer Sheva dopo il cessate il fuoco | le immagini dei soccorsi

Nonostante il recente cessate il fuoco annunciato da Trump, le tensioni tra Israele e Iran esplodono nuovamente con un attentato missilistico a Beer Sheva. Le immagini dei soccorsi mostrano la drammatica realtà di un edificio residenziale colpito nel cuore della notte, lasciando dietro di sé dolore e distruzione. I dettagli di questa escalation ci ricordano quanto fragile sia la pace nella regione e quanto siano cruciali gli sforzi diplomatici in atto.

Israele-Iran: nonostante il cessate il fuoco annunciato da Trump, un attacco missilistico iraniano ha colpito un edificio residenziale a Beer Sheva, nel sud di Israele. I vigili del fuoco hanno dichiarato di aver recuperato diversi corpi sotto le macerie. I lanci sono avvenuti dopo le 4 del mattino, ora locale di Teheran, l’ora in cui il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi aveva dichiarato che l’Iran avrebbe cessato i suoi attacchi se Israele avesse interrotto i suoi raid aerei. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato lunedì sui social media che Israele e l’Iran hanno concordato un “cessate il fuoco completo e totale” che sarà attuato gradualmente nell’arco di 24 ore. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, missili su Beer Sheva dopo il cessate il fuoco: le immagini dei soccorsi

