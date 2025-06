Degrado a Pallavicino | Chiedere un servizio pubblico è pura utopia

La situazione a Pallavicino, in particolare in via Camarina, è ormai insostenibile: marciapiedi inesistenti, sporcizia e presenza di ratti testimoniano un degrado che sembra senza fine. Chiedere un servizio pubblico efficace appare una pura utopia, mentre i residenti si sentono abbandonati e sfiduciati. È giunto il momento che le istituzioni ascoltino le nostre voci e agiscano concretamente per restituire dignità e decoro a questa comunità.

Degrado a Pallavicino - Il degrado a Pallavicino è un problema evidente, ma non può ricadere unicamente sulla Rap. Infatti, molti incivili dei quartieri limitrofi, pur di evitare la differenziazione dei rifiuti, contribuiscono a questa situazione disonorevole.

