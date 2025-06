Chi era Antonio Patitucci il 57enne morto schiacciato da un blocco di cemento di 2.500 chili a Faloppio

Una tragedia che ha scosso la comunità di Faloppio: Antonio Patitucci, 57 anni, ha perso la vita schiacciato da un blocco di cemento di oltre due tonnellate mentre lavorava in una cava. Una scena drammatica che evidenzia i rischi sul lavoro e la fredda imprevedibilità degli incidenti industriali. Chi era davvero Antonio Patitucci? Scopriamo insieme la sua storia e i dettagli di questa tragica fatalità.

Antonio Patitucci è deceduto nella mattinata del 23 giugno in una cava in località Fornace di Faloppio (Como). Il 57enne è rimasto schiacciato da un blocco di cemento di due tonnellate e mezza che gli è precipitato addosso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Chi era Antonio Patitucci, il 57enne morto sul lavoro a Faloppio - Antonio Giuseppe Patitucci, 57 anni, era un uomo dedito al lavoro e alla famiglia, il cui tragico incidente sul lavoro a Faloppio ha scosso l’intera comunità.

Originario di San Lorenzo del Vallo, muore sul lavoro nel comasco: È originario di San Lorenzo del Vallo, in provincia di Cosenza, Antonio Giuseppe Patitucci, l'operaio di 57 anni tragicamente ucciso questa mattina nella cava "Inerti e Asfalti" di...

Chi era Antonio Patitucci, il 57enne morto schiacciato da un blocco di cemento di 2.500 chili a Faloppio - Antonio Patitucci è deceduto nella mattinata del 23 giugno in una cava in località Fornace di Faloppio (Como).

Como, muore schiacciato da un blocco di cemento di oltre 2 tonnellate: la vittima era del Cosentino - Era originario di San Lorenzo del Vallo, in provincia di Cosenza, Antonio Giuseppe Patitucci, l'operaio di 57 anni morto questa mattina all'interno di una ditta a Falloppio