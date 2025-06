Servizio bar a scuola le concessioni di servizi devono essere inserite nel programma triennale PARERE MIT

Se hai un servizio bar a scuola e stai affrontando una procedura di gara superiore a 140.000 euro, è fondamentale rispettare le normative vigenti inserendo questa concessione nel Programma triennale degli acquisti. Il parere del MIT evidenzia l’importanza di una pianificazione accurata e trasparente, garantendo così conformità e correttezza amministrativa. Ma quali sono i passaggi essenziali per adeguarsi a queste disposizioni? Scopriamolo insieme, perché la gestione corretta può fare la differenza.

In relazione alla concessione del servizio bar all’interno di un Istituto scolastico, è stato richiesto se, a fronte di una procedura di gara con valore superiore a 140.000 euro, sia necessario includere l’intervento nel Programma triennale degli acquisti di beni e servizi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Servizio bar a scuola, le concessioni di servizi devono essere inserite nel programma triennale. PARERE MIT; Programma triennale degli acquisti nel caso di concessione di servizio bar in una scuola

