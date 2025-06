30 anni dello Shakerato Fragomeni | special guest Benedetta Parodi

Un traguardo importante per lo Shakerato Fragomeni, il simbolo delle pause di gusto e convivialità a Reggio Calabria, festeggia 30 anni di storia. Oggi, martedì 24 giugno alle 17:30, in Piazza Camagna, celebriamo tre decenni di tradizione con un evento imperdibile e un ospite d’eccezione: Benedetta Parodi. Un’occasione unica per rivivere ricordi, assaporare novità e brindare insieme a un capitolo di storia che continua a emozionare generazioni.

Oggi, martedì 24 giugno alle ore 17,30, è il grande giorno si festeggiano 30 anni dello Shakerato Fragomeni, il rito che da tre decenni accompagna le pause di intere generazioni di reggini. Appuntamento imperdibile in Piazza Camagna con un'ospite davvero speciale: Benedetta Parodi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - 30 anni dello Shakerato Fragomeni: special guest Benedetta Parodi

In questa notizia si parla di: anni - shakerato - fragomeni - benedetta

Benedetta Tobagi presenta il suo nuovo libro sulla rivoluzione delle donne negli anni '70 - Un viaggio nella storia e nella lotta femminile degli anni '70: Benedetta Tobagi presenta il suo nuovo libro "Covando un mondo nuovo".

30 anni dello Shakerato Fragomeni: special guest Benedetta Parodi; Reggio, 30 anni di shakerato: festa in piazza per celebrare la ‘bevanda-rito’.

Reggio, 30 anni di shakerato: festa in piazza per celebrare la ‘bevanda-rito’ - Brindisi in pieno centro insieme a Benedetta Parodi: ospite d’eccezione dell’evento organizzato dalla famiglia Fragomeni ... Segnala citynow.it

Benedetta Parodi, party dolcissimo per i suoi 50 anni - Il compleanno è stato il 6 agosto, ma ha preferito aspettare che tutti tornassero dalle vacanze per ... Secondo tgcom24.mediaset.it