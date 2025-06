Aurora Maniscalco è morta l’hostess di 24 anni caduta da una finestra a Vienna | la famiglia esclude il suicidio

Tragedia a Vienna: Aurora Maniscalco, giovane hostess di 24 anni originaria di Palermo, perde la vita cadendo dal terzo piano di un edificio. La famiglia esclude il suicidio, mentre le autorità austriache indagano aperte su tutte le ipotesi, incluso un possibile incidente diverso dall’accidente. Restate con noi per seguire gli sviluppi di questa drammatica vicenda e scoprire cosa emerge dalle indagini in corso.

