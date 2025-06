Juventus Di Gregorio | Pensiamo a vincere il Mondiale adesso più di prima; Tudor è riuscito a rialzarci

Michele Di Gregorio, portiere della Juventus, apre il cuore dal ritiro negli Stati Uniti, condividendo la determinazione di vincere il Mondiale e di risalire con forza, come già dimostrato da Tudor. La Juventus si prepara a nuove sfide, con lo sguardo puntato verso traguardi ambiziosi. È il momento di credere nel nostro talento e di scrivere insieme un nuovo capitolo di successi.

