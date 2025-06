Israele-Iran Tajani | Bene cessate il fuoco ho proposto Roma come sede dei colloqui

Il cessate il fuoco tra Israele e Iran rappresenta un passo importante verso la stabilità regionale. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, celebra questa notizia e rilancia l’impegno italiano nel promuovere il dialogo, proponendo Roma come sede per i prossimi colloqui. La strada della diplomazia e del confronto si fa ancora più cruciale in un contesto così delicato. La pace, infatti, è un obiettivo che vale ogni sforzo.

Israele-Iran, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, accoglie la notizia del cessate il fuoco e rivela: “Nei colloqui che ho avuto ieri con il mio omologo Abbas Araghchi ho proposto Roma come luogo di nuovi colloqui”. “Noi – aggiunge – cerchiamo di avere un dialogo aperto con l’Iran, fermo restando che non può avere la bomba atomica”. “Il cessate il fuoco è una buona notizia”. Il cessate il fuoco fra Israele e Iran “è una buona notizia” e “mi auguro possa essere rispettato “, dice Tajani che spiega: “Noi stiamo seguendo con la massima attenzione anche attraverso l’unità di crisi”. Su un possibile cambio di regime, sottolinea: “Noi siamo pragmatici. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, Tajani: “Bene cessate il fuoco, ho proposto Roma come sede dei colloqui”

