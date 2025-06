Tra medio oriente e spese militari Meloni in Senato in vista del Consiglio europeo

Giorgia Meloni si prepara al cruciale confronto in Senato, tra tensioni in Medio Oriente e l’aumento delle spese militari, mentre il mondo osserva attentamente il vertice NATO all’Aia. La premier illustra le strategie italiane in vista del Consiglio europeo, affrontando questioni delicate che potrebbero ridefinire l’Europa e il ruolo dell’Italia nel contesto globale. In un momento di grande incertezza, le decisioni prese saranno decisive per il futuro della nostra sicurezza e diplomazia.

Dopo il passaggio alla Camera, la premier Giorgia Meloni va in Senato per le consuete comunicazioni, a cui segue la discussione parlamentare, in vista del Consiglio europeo. A tenere banco la crisi in medio oriente e gli sviluppi delle ultime ore, E poi l'aumento delle spese militari, le richieste che la Nato formalizzerà nelle prossime ore nel corso del vertice all'Aia. . 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Tra medio oriente e spese militari. Meloni in Senato in vista del Consiglio europeo

Meloni a Tirana, 2% di spese militari. Schlein insorge - A Tirana, durante il sesto summit della Comunità politica europea, la premier Giorgia Meloni ha ribadito la necessità di destinare il 2% delle spese militari al contesto della guerra in Ucraina, sottolineando l'importanza di un accordo.

