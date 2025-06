Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-06-2025 ore 09 | 10

Benvenuti alla vostra aggiornamento sulla viabilità di Roma e del Lazio. Oggi, 24 giugno 2025, alle ore 09:10, Astral Infomobilità segnala un incidente sulla A1 Milano-Napoli che provoca code tra il nodo A1 e l’A24 Roma-Teramo, con ripercussioni sul Grande Raccordo Anulare e traffico intenso tra Prenestina e Fiumicino. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti e consigli su come evitare i disagi.

Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura un incidente sulla A1 milano-napoli che crea ancora code tra il nodo A1 A24 roma-teramo il bivio con la uno con la diramazione del Sud in direzione di Napoli ci sposiamo sul grande raccordo anulare carreggiata interna allenamenti per traffico intenso tra Prenestina e Roma Fiumicino è più avanti tra la diramazione Roma nord e Tiburtina in esterna si sta in fila tra Salaria Aurelia è più avanti altezza via del Mare code a tratti Laurentina Tiburtina sposiamoci sul tratto Urbano della Roma Teramo segnalate code tra Tor cervare la tangenziale in direzione del centro Enel ad opposto fine tra Tor Cervara il raccordo anulare CUD e anche sulla diramazione Roma Sud in entrata tra Torrenova e il raccordo poi sulla via Pontina e coda tratti qui per traffico tra Pomezia Castel di Decima sempre in direzione della capitale