Il Gioco del Ponte patrimonio culturale | dai video di divulgazione al videogioco vintage

Il Gioco del Ponte, simbolo di tradizione e identità, continua a vivere grazie all’impegno dell’amministrazione comunale. Dalla condivisione di video storici alla creazione di un videogioco vintage, si mira a valorizzare questa festa come patrimonio culturale universale. Un percorso che unisce passato e presente, coinvolgendo cittadini di tutte le età. Perché il Gioco del Ponte non è solo una celebrazione, ma un tesoro da preservare e tramandare nel tempo.

Proseguono gli sforzi dell'amministrazione comunale per valorizzare il Gioco del Ponte, anche in ottica culturale. Dopo l'appello ai cittadini per condividere video amatoriali storici, al fine di una conservazione digitale e per la composizione di un racconto collettivo della città con il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it