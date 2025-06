Concorso 161 funzionari ministero dell’Istruzione | come candidarsi entro il 25 giugno

Se desideri entrare a far parte del Ministero dell’Istruzione e contribuire al futuro del nostro sistema scolastico, questa è la tua occasione! Il concorso pubblico per 161 funzionari dell’USR del MIM scade il 25 giugno: un’opportunità imperdibile per chi possiede i requisiti richiesti. Scopri come candidarti, preparati alle prove e assicurati di inviare la domanda in tempo, perché il tempo stringe e questa potrebbe essere la svolta della tua carriera.

È in scadenza la domanda per il concorso pubblico del ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) al fine di reclutare 161 funzionari. Il concorso è per titoli ed esami ed è su base territoriale. Ecco, quindi, le informazioni essenziali per prendere parte alla selezione pubblica, quali sono i requisiti richiesti, in cosa consistono le prove d’esame e come inviare la domanda di candidatura. Concorso funzionari Usr ministero dell’Istruzione 2025: i dettagli. Come anticipato, c’è tempo fino al 25 giugno 2025 per inviare la domanda di candidatura al concorso pubblico per 161 unità di personale non dirigenziale degli Uffici scolastici regionali del ministero dell’Istruzione e del Merito. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Concorso 161 funzionari ministero dell’Istruzione: come candidarsi entro il 25 giugno

