Trump annuncia il cessate il fuoco con l’Iran Israele conferma | Obiettivi raggiunti

Donald Trump annuncia con entusiasmo un storico cessate il fuoco tra Israele e Iran, segnando una svolta nelle tensioni mediorientali. Con un messaggio su Truth Social, il presidente statunitense rivela che le ostilità si fermeranno in modo simultaneo e coordinato, aprendo nuove prospettive di stabilità nella regione. L'accordo rappresenta un passo importante verso la pace, ma quali saranno le reali implicazioni di questa storica tregua?

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato nella notte che Israele e Iran hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco, che entrerà in vigore alle 7:00 (ora israeliana) di questa mattina. Attraverso un post pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social, Trump ha dichiarato che Teheran sarà la prima a interrompere le ostilità nelle prossime sei ore, seguita poi da Israele altre sei ore dopo.«È stato pienamente concordato che tra circa sei ore da adesso Israele e Iran concluderanno le rispettive operazioni in corso e avvieranno un cessate il fuoco totale e completo della durata di 12 ore, al termine del quale la guerra sarà ufficialmente considerata conclusa», ha scritto il presidente americano. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Trump annuncia il cessate il fuoco con l’Iran. Israele conferma: «Obiettivi raggiunti»

In questa notizia si parla di: israele - trump - iran - cessate

Trump: c’è l’accordo per il cessate il fuoco di 12 ore tra Iran e Israele. Poi la guerra sarà finita - In un momento di grande tensione mediorientale, Trump annuncia con entusiasmo un importante accordo tra Iran e Israele: un cessate il fuoco di 12 ore che potrebbe segnare la fine della guerra.

Translate postUSA - Trump: "Il cessate il fuoco tra Iran e Israele è ora in vigore" https://ift.tt/3vpr5St Vai su X

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato in un post sui social media che Iran e Israele hanno concordato un cessate il fuoco. La televisione di stato iraniana ha confermato l'accordo. Il governo israeliano non ha ancora rilasciato commenti, ma Vai su Facebook

Guerra Iran-Israele, Trump: «Accordo per il cessate il fuoco». Intanto continuano a piovere missili ·; Guerra Iran, media Teheran: entrata in vigore tregua. Ma nuovi allarmi in Israele. LIVE; Trump: Il cessate il fuoco è ora in vigore, non violarlo | Israele: Eliminata la minaccia nucleare dell'Iran | Teheran conferma la tregua.

Trump annuncia il cessate il fuoco tra Iran e Israele: "La tregua è in vigore, non violatela" - Iran e Israele, in guerra dal 13 giugno, hanno concordato un cessate il fuoco che dovrebbe portare a una "fine ufficiale" della guerra. msn.com scrive

Trump annuncia il cessate il fuoco con l’Iran. Israele conferma: «Obiettivi raggiunti» - Prima del cessate il fuoco un missile iraniano ha centrato un palazzo a Beer Sheva, nel sud di Israele. Come scrive panorama.it