Caldo a oltranza sull’Italia anticiclone africano Pluto all’attacco | le previsioni meteo

L’estate italiana si infiamma sotto il nostro sole: l’anticiclone africano ‘Pluto’ domina con temperature da record, promettendo giorni caldissimi e afosi per almeno 10 giorni. È il momento di prepararsi a affrontare l’ondata di caldo che sta per investire tutta la penisola, portando con sé giornate infernali e un umore acceso. Ma come proteggerci e vivere al meglio questa canicola? Scopriamolo insieme.

(Adnkronos) – Caldo a oltranza con l'anticiclone africano 'Pluto', in espansione su buona parte dell'Europa per almeno 10 giorni, che porterà temperature 'infernali' anche in Italia. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, martedì 24 giugno, e per i giorni a venire. L'anticiclone è stato denominato 'Pluto' dalla community de iLMeteo.

