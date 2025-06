Basket FISDIR Rossi e il sassolese Barbieri sul tetto d’Europa La gioia del KC21 | Premio alla determinazione

La vittoria dell’Europeo di basket in Italia segna un momento storico per KC21, il team nato dalla collaborazione tra Anffas Sassuolo, Libertas Fiorano e Pallcanestro Sassuolo. Con Leonardo Rossi e Giovanni Barbieri, il capitano sassolese, sul tetto d’Europa, si conferma la forza e la determinazione di un gruppo che incarna i valori dello sport inclusivo. È la celebrazione di un traguardo che va oltre il campo: un vero premio alla tenacia e alla passione.

Era già un traguardo storico, per KC21, il team di basket nato dalla collaborazione tra Anffas Sassuolo, Libertas Fiorano e Pallcanestro Sassuolo, avere due atleti in nazionale, ovvero Leonardo Rossi, 26enne piacentino, e il sassolese, nonché capitano, Giovanni Barbieri, classe 2002. Oggi che gli azzurri di Giuliano Bufacchi, coach della Nazionale Italiana Sindrome di Down, campione del Mondo in carica, ha vinto anche l’Europeo svoltosi a Ferrara, i vertici del KC21 sorridono largo. "Leo e Gio amano il basket e cercano costantemente di migliorarsi. Danno sempre il 100% e questo alloro europeo è un giusto premio alla loro determinazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket FISDIR. Rossi e il sassolese Barbieri sul tetto d’Europa. La gioia del KC21: "Premio alla determinazione»

