Giornata dei giovani di Coldiretti Lazio | crescono gli agricoltori under 35

La Giornata dei Giovani di Coldiretti Lazio celebra il talento e la passione delle nuove generazioni di agricoltori, che con coraggio e innovazione stanno facendo crescere il settore. I numeri parlano chiaro: le imprese agricole under 35 nella regione sono salite a quota 3.375, un segnale positivo di un futuro sempre più verde e sostenibile. Un risultato che conferma come i giovani siano il motore del cambiamento nel mondo agricolo.

I giovani agricoltori del Lazio continuano a crescere, sfidando l'incertezza economica e confermando la loro voglia di investire, formarsi e crescere in questo settore, con il loro apporto determinante che va dall'innovazione al sociale. Secondo gli ultimi dati aggiornati del Centro Studi Divulga elaborati da Coldiretti, infatti, le imprese agricole guidate da under 35 nella nostra regione sono salite a quota 3.375, segnando un aumento del 15,9% rispetto all'anno precedente. Un segnale forte e in controtendenza rispetto al calo generale dell'imprenditoria giovanile a livello nazionale. Proprio per dare voce e spazio a questo entusiasmo, oggi, lunedì 23 giugno alle ore 17:30, presso il Teatro Eliseo di Roma, si terrà la Giornata dei Giovani di Coldiretti Lazio: un'occasione di confronto, idee e proposte per continuare a far crescere una generazione di imprenditori agricoli capaci di guidare il futuro del settore. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giornata dei giovani di Coldiretti Lazio: crescono gli agricoltori under 35

In questa notizia si parla di: giovani - coldiretti - lazio - agricoltori

Pecoraro Scanio: "24 anni di boom per giovani agricoltori" - Alfonso Pecoraro Scanio celebra 24 anni di successi per i giovani agricoltori italiani, sottolineando l'importanza delle donne e delle organizzazioni che hanno sfruttato la legge d'orientamento.

Lazio – A Roma, la giornata dei giovani agricoltori di Coldiretti: under 35 in crescita del 15,9%. In un anno +334 nuove imprese I | http://tg24.info | https://tg24.info/lazio-a-roma-la-giornata-dei-giovani-agricoltori-di-coldiretti-under-35-in-crescita-del-159-in-un-an Vai su X

Al teatro Eliseo la giornata dei giovani agricoltori in Coldiretti Lazio: Under 35 in crescita del 15.9% in un; Determinazione e resilienza, ecco le parole chiave dei giovani agricoltori pontini; Al Teatro Eliseo la giornata dei giovani agricoltori di Coldiretti Lazio.

Giornata dei giovani di Coldiretti Lazio: crescono gli agricoltori under 35 - I giovani agricoltori del Lazio continuano a crescere, sfidando l’incertezza economica e confermando la loro voglia di investire, formarsi e ... Da iltempo.it

Determinazione e resilienza, ecco le parole chiave dei giovani agricoltori pontini - Determinazione e resilienza, sono queste le parole più usate nel corso della Giornata dei Giovani di Coldiretti che si è svolta a Roma e che racconta come i giovani ragazzi del Lazio siano sempre più ... latinatoday.it scrive