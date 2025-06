Marchesini Ugl | Degrado a Palermo cittadini costretti al fai da te per togliere i rifiuti

Palermo ancora una volta sotto i riflettori, ma questa volta per un degrado che sembra non trovare fine. Le immagini trasmesse da Canale 5 il 22 giugno rivelano un quartiere nel caos: rifiuti ovunque, strade dissestate e verde pubblico abbandonato. Cittadini costretti al fai da te per sbarazzarsi dei rifiuti, un segnale evidente di una crisi che richiede interventi urgenti e concreti. È tempo di cambiare rotta e ridare lustro alla nostra città .

Palermo torna alla ribalta nazionale, ma ancora una volta per le ragioni sbagliate. Le immagini trasmesse di lunedì 22 giugno su Canale 5 mostrano uno dei tanti quartieri della città in preda all'abbandono: rifiuti ovunque, strade dissestate, marciapiedi distrutti e verde pubblico lasciato.

