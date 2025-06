Dalla scuola italiana in Iran alla fuga La testimonianza della docente Angelina Spenillo | In cattedra tra cento culture ho insegnato in una scuola del Mondo Così l’Italia mi ha riportata a casa

Dalla scuola italiana in Iran alla fuga precipitosa, la storia di Angelina Spenillo è un viaggio tra culture, passione e resilienza. Insegnante originaria di Montesano sulla Marcellana, ha portato nel cuore del Medio Oriente l’arte dell’educazione, tra mille sfide e incontri. Ora, tornata in Italia, riprende il suo posto tra i banchi, portando con sé un patrimonio inestimabile di esperienze. La sua testimonianza ci ricorda che l’educazione supera ogni confine e ostacolo.

Angelina Spenillo, insegnante di Montesano sulla Marcellana, è tornata in Italia dopo un'esperienza intensa e una fuga precipitosa dall'Iran. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Questa settimana iniziano le attività didattiche, la Scuola riprende respiro. Auguro a tutti i docenti un buon inizio e che non dimentichino la grandezza del loro ruolo. Siate consapevoli di essere grandi. Vai su Facebook

Dalla scuola italiana in Iran alla fuga. La testimonianza della docente Angelina Spenillo: In cattedra, tra cento culture, ho insegnato in una scuola del Mondo. Così l’Italia mi ha riportata a casa.

