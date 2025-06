I gioielli il cinema la pecora nera | storia della famiglia Kaufmann fino all’accusa di omicidio per Francis a Villa Pamphili

La storia della famiglia Kaufmann, tra gioielli, cinema e misteri a Villa Pamphili, sembra uscita da un film hollywoodiano. Un successo iniziato con una piccola attività di bigiotteria d'autore, che ha fatto crescere la famiglia fino a diventare un impero. Ma dietro il luccichio e le luci dello showbiz, si cela un segreto inquietante: un’accusa di omicidio che scuote le fondamenta di questa dinastia. La vera domanda è: cosa si nasconde dietro questa vicenda?

Sembra una storia di successo di quelle che vengono dagli Stati Uniti. La famiglia di Francis Kaufmann ha avuto fortuna nel business. Mettendo su un commercio di bigiotteria d'autore che l'ha presto resa ricca. Ma dopo la morte del padre i sette fratelli hanno preso strade divere. Molte hanno confluito nel cinema, come è normale per chi vive in California. Ma se due dei suoi fratelli hanno lavorato per colossi del calibro di Warner, Charles Francis invece non ha avuto la stessa fortuna. Soprattutto dopo che, come ha raccontato la sorella Penelope, ha tentato di uccidere uno dei fratelli. La famiglia Kaufmann.