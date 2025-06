Roma contro i pirati della strada più multe per chi passa col rosso

Roma si sta battendo contro i pirati della strada con una nuova arma: 17 occhi elettronici già attivi e altri 21 in arrivo, pronti a scattare multe istantanee ai trasgressori. Questi sofisticati dispositivi, installati sui semafori, rappresentano un passo deciso verso una mobilità più sicura e responsabile. Ma come cambierà il volto della sicurezza urbana? Scopriamolo insieme.

Ne arriveranno subito 17 e, nei prossimi anni, ne verranno posizionati in tutto 38. Parliamo degli occhi elettronici installati sui semafori, quelli che fotografano le auto che passano con il rosso. Tecnicamente si parla di dispositivi per il “controllo automatico e di sanzionamento del passaggio. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Roma contro i pirati della strada, più multe per chi passa col rosso

Madre e figlia di 9 anni centrate in pieno da uno scooter mentre attraversano la strada: ricoverate in ospedale in codice rosso. L’incidente a Roma - Un grave incidente scuote il quartiere Bravetta di Roma: madre e figlia di 9 anni sono state investite da uno scooter mentre attraversavano la strada, rimanendo in codice rosso.

Incidente a Roma: scontro bici elettrica-auto, 27enne muore in ospedale Vai su Facebook

Roma contro i pirati della strada, più multe per chi passa col rosso; Terribile incidente a Roma, suv contro auto: pirati della strada fuggono a piedi, grave un finanziere; Francesco Scaramella investito e ucciso a Roma, il pirata della strada ha provato a chiedere i danni per il suo suv.

Terribile incidente a Roma, suv contro auto: pirati della strada fuggono a piedi, grave un finanziere - Schianto nella mattina di oggi, lunedì 24 marzo 2025 a Roma, in zona Centocelle ... Come scrive fanpage.it

Roma, si costituisce il pirata della strada della Cassia - Si è costituito il pirata della strada che ha investito e ucciso Arturo Ferettini ieri in via Cassia, a Roma, all'incrocio di via isola Farnese. Si legge su iltempo.it