Garlasco la difesa di Stasi ai periti | Cercate il sangue sulla traccia 10

Nella complicata scena di Garlasco, l'attenzione si concentra sulla traccia 10, un'impronta sospetta lasciata dall'assassino sullo stipite del portone. Un'analisi approfondita dei periti ha escluso la presenza di sangue, alimentando dubbi e interrogativi nel corso della nuova inchiesta della Procura di Pavia. Andrea Sempio rimane nell'ombra, mentre gli investigatori cercano di svelare la veritĂ nascosta dietro ogni dettaglio.

Un'analisi approfondita sull'impronta sporca lasciata dall'assassino sullo stipite del portone, mentre abbandona la scena del crimine di Garlasco. Non c'è alcun risultato certo sulla traccia 10, sottoposta a test, con esito negativo, per la ricerca di sangue in sede di incidente probatorio, nell'ambito della nuova inchiesta della Procura di Pavia, in cui è indagato Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi in concorso con altri. I periti del gip Denise Albani e Domenico Marchigiani, dopo aver raschiato la quasi totalitĂ del materiale dal foglio di acetato, che sigillava l'impronta repertata sulla scena del delitto, avevano effettuato sul residuo minimo un test rapido per la ricerca di sangue, che aveva escluso la presenta di tracce ematiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it