Assegnazioni provvisorie 2025 26 docenti A046 fuori sede da dieci anni chiedono di valutare anche titoli di servizio e culturali

L’annoso problema degli insegnanti A046 fuori sede da oltre un decennio torna sotto i riflettori con le assegnazioni provvisorie 2025/26. I docenti chiedono di vedere riconosciuti anche i titoli di servizio e culturali accumulati nel tempo, mentre il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani denuncia l’irrisoluta questione che coinvolge molti insegnanti di ruolo. È urgente trovare una soluzione equa e definitiva per garantire giustizia e meritocrazia nel mondo dell’istruzione.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani denuncia l’irrisolta questione dei docenti di ruolo fuori sede, in particolare quelli assunti nella fase straordinaria di immissione in ruolo prevista dalla riforma La Buona Scuola in attuazione della legge 1072015. L'articolo Assegnazioni provvisorie 202526, docenti A046 fuori sede da dieci anni chiedono di valutare anche titoli di servizio e culturali . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

