Hai 12 ore per scappare poi ti uccidiamo | le minacce del Mossad ai generali iraniani

In un clima di tensione sempre più palpabile, le recenti minacce del Mossad ai generali iraniani hanno catturato l'attenzione internazionale. Il Washington Post ha rilasciato un audio inquietante che svela dettagli sconvolgenti sulle provocazioni e i rischi di escalation tra le due nazioni. Mentre il mondo osserva con apprensione, scopriamo cosa si nasconde dietro questa delicata partita di potere e le sue possibili conseguenze. Continua a leggere.

Il Washington Post ha pubblicato un file audio in cui un agente dell’intelligence israeliana si rivolge in persiano a un generale iraniano e lo minaccia direttamente: "Posso consigliarti adesso: hai 12 ore per scappare con tua moglie e tuo figlio. Altrimenti, sei già sulla nostra lista". 🔗 Leggi su Fanpage.it

