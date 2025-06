David Juve Gazzetta il canadese va incontro alle esigenze dei bianconeri | l’ultimo gesto non è passato inosservato alla Continassa Ultime

In un clima di tensione e aspettative, il futuro di Jonathan David si fa sempre più interessante. La Gazzetta dello Sport rivela come il talento canadese abbia fatto un passo importante, chiedendo al suo agente di riattivare i contatti con la Juventus e di abbassare le richieste economiche. Un gesto che non è passato inosservato alla Continassa, alimentando speranze e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La situazione potrebbe presto sbloccarsi, aprendo nuove prospettive per i bianconeri e il loro attacco.

David Juve (Gazzetta dello Sport), il canadese va incontro alle esigenze dei bianconeri: l'ultimo gesto non è passato inosservato alla Continassa. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha svelato quanto successo nelle ultime ore sul fronte Jonathan David. L'attaccante avrebbe chiesto al suo agente di riattivare i contatti con il mercato Juve e di ammorbidire le richieste economiche per facilitare l'operazione. Comolli, già rientrato a Torino, ha apprezzato il gesto del canadese e proposto un'offerta al ribasso ai suoi procuratori. La palla ora passa all'ex Lille, che adesso dovrà decidere se accettare o meno l'ultima proposta.

