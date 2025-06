Spazio lanciati altri 7 satelliti della costellazione italiana Iride | le immagini

Spazio: un primato assoluto per Italia e Europa con il lancio simultaneo di sette satelliti della costellazione Iride. Un risultato storico che testimonia l’eccellenza italiana nel settore spaziale, realizzato grazie alla collaborazione tra Agenzia Spaziale Europea, Agenzia Spaziale Italiana e Argotec. Questo ambizioso progetto rafforza la leadership del nostro Paese nell’innovazione tecnologica e nelle esplorazioni spaziali. Il futuro è scritto tra le stelle, e questa missione ne è la prova concreta.

Spazio: un primato assoluto per l’Italia e l’Europa. Si tratta del lancio simultaneo di sette satelliti appartenenti a una stessa costellazione istituzionale, Iride. A realizzarlo, per il programma voluto dal Governo italiano e coordinato dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa), con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), è Argotec, uno dei protagonisti industriali del programma. Il lancio dei sette satelliti Heo, spiega una nota, è avvenuto alle 23.25 di lunedì 23 giugno, a bordo di un razzo Falcon 9. Dopo qualche ora dal lancio è stato acquisito il segnale dei satelliti, operazione seguita dal Mission Control Center di Argotec. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Spazio, lanciati altri 7 satelliti della costellazione italiana Iride: le immagini

