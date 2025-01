Movieplayer.it - Ryan Reynolds: il suo "comportamento meschino" nei confronti di T.J. Miller riemerge in una vecchia intervista

Leggi su Movieplayer.it

Le due star avevano condiviso lo schermo nei primi due Deadpool, manon ha fatto poi ritorno nell'ultimo capitolo del franchise Mentre prosegue la brutta querelle tra Blake Lively e Justin Baldoni, negli ultimi giorni sono riemerse sui social media altre affermazioni su. L'attore TJha affermato cheera stato "terribilmente" con lui sul set e "insicuro" in un'del 2022 concessa al podcast The Adam Corolla Show che ora è diventata di nuovo virale. Questi commenti sono tornati in auge sulla scia della battaglia legale che ha coinvolto, la moglie e il regista e co-protagonista di It Ends With Us. Nell'rilasciata all'Adam Corolla Show,afferma di aver avvertito tensioni tra lui e .