Lapresse.it - Ranking Atp maschile, Sinner sempre numero 1: 11 italiani in Top 100, è record

Oggi è un giorno storico per il tennis italiano. Per la prima volta, infatti, nelATP troviamo ben 11 giocatori. E per la prima volta l’Italia è la nazione con più giocatori tra i primi 100 del mondo. Jannikil1, forte del suo terzo titolo Slam in carriera, all’Australian Open.Atp, Musetti17L’altoatesino ha raggiunto gli otto titoli in quelli che l’ATP definisce i grandi tornei (Slam, Masters 1000, Nitto ATP Final, Giochi Olimpici), ben sette dei quali vinti dall’inizio del 2004., italiano più titolato nei major nella storia del tennisitaliano, mantiene 11.830 punti in classifica essendo riuscito a confermare il titolo nel torneo dove un anno fa vinceva uno Slam per la prima volta in carriera. Alle sue spalle, in classifica, troviamo Lorenzo Musetti17 del mondo, Matteo Berrettini 33, Flavio Cobolli 34, Lorenzo Sonego alla35, Matteo Arnaldi 40, Luciano Darderi 47, Luca Nardi 83, Lorenzo Fognini 89, Francesco Passaro 90 e Mattia Bellucci 98.