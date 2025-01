Ilnapolista.it - Plusvalenze, chiesto il rinvio a giudizio per l’ex presidente della Roma Pallotta (CorSera)

Per il casoche riguarda la, la Procura haildeldel club giallorosso, James. Lo scrive Il CorriereSera secondo cuirischia di finire sotto processo insieme ad altri cinque ex dirigentisocietà giallorossa.“Il pm Renata Cerasa hadi processare anche Umberto Gandini, amministratore delegato fino al 2018; Guido Fienga, amministratore delegato entrato in carica nel 2019 e rimasto allafino al 2021; Mauro Baldissoni, per il ruolo di direttore generale e viceesecutivo; Francesco Malknecht, dirigente redattore dei bilanci; Giorgio Francia, dirigente preposto alla redazionecontabilità“.Ladiaccusata di falso in bilancioL’accusa è di falso in bilancio e violazione del testo unico dell’intermediazione finanziaria.