Ilrestodelcarlino.it - Piobbico compie l’impresa. Filottranese, cuore e grinta

2 olimpia 0: Cartechini, Baccarini, Paesani A., D’Alesio (45’ st Mazzarini), Costarelli, Ortolani, Paccamiccio, Garofoli (10’ st Tarabelli), Storani (38’ st Lucaioli), Grassi, Lorenzini T. (18’ st Carboni). All. Strappini. OLIMPIA MARZOCCA: Ferri, Asoli, Pigini, Montanari, Tomba, Santi Amantini, Abbrucciati (22’ st Capecci), Musciano, Bodlli, Marcucci, D’Urzo. All. Sartini. Arbitro: Possidenti di Ancona. Reti: 10’ pt Storani, 20’ st Grassi. Note: ammoniti Montanari, Santi Amantini. FILOTTRANO, carattere,. Tre punti pesanti per lacontro una big come l’Olimpia Marzocca. I biancorossi di Strappini sbloccano la partita dopo 10’ con Storani bravo a sfruttare un servizio di testa di Paccamiccio. Lagestisce bene il vantaggio e con Cartechini respinge ogni assalto ospite.