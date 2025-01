Iltempo.it - Le comunità ebraiche disertano le piazze: "No ai cortei con la sinistra"

Mai «Giorno della memoria» fu più controverso. Questo 27 gennaio, terremotato dopo il 7 ottobre 2023, non sarà come gli altri. Contrastato, contestato dalle stessea cui, dalla sua istituzione nel 2000, la giornata dedicata al ricordo della Shoah era dedicata, diventa lo spartiacque di una rottura violenta. Da una parte, lache sostiene i Propal, con Anpi e Cgil che presidiano le. Dall'altra gli ebrei italiani, stanchi di essere aggrediti verbalmente, quando non fisicamente. Episodi che sono diventati da alcune decine a molte centinaia e che hanno visto finire nel mirino perfino testimoni sopravvissuti alla Shoah, come Sami Modiano e Liliana Segre, diventati bersaglio di campagne di odio online. Così l'Unione delleItaliane, l'Unione dei Giovani Ebrei Italiani e le altre sigle che rappresentano la composita articolazione dell'ebraismo italiano hanno acceso i fari e teso le antenne.