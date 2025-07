LIVE Alcaraz-Rublev 2-4 Wimbledon 2025 in DIRETTA | inizio prepotente del russo

Il match tra Alcaraz e Rublev a Wimbledon 2025 si infiamma, regalando emozioni ad ogni scambio. Entrambi i campioni mostrano carattere e talento, rendendo questa sfida imperdibile. Resta aggiornato in tempo reale e vivi ogni dettaglio di questa battaglia epica tra due titani del tennis.

2-4 Con la prima e il vamos Alcaraz. 40-15 Seconda sulla riga, vincente. 30-15 Ace (2°), sempre slice. 15-15 Il passantino di rovescio miracoloso di Rublev! NUMERO! 15-0 Ace (1°). Slice vincente di Alcaraz. 1-4 Altra botta a uscire, comoda chiusura di dritto al volo. Confermato il break! 40-30 Non risponde allo slice di dritto Alcaraz. 30-30 Servizio e dritto, impressionante. 15-30 Alza il ritmo Alcaraz e fa punto col rovescio lungoriga. 15-15 Appena largo il gran recupero di rovescio di Rublev. Prima smorzata dello spagnolo. 15-0 Servizio e dritto Rublev.

