Il futuro di Denzel Dumfries all'Inter è in bilico: le voci di un possibile addio subito, con destinazione un top club come il Manchester City di Guardiola, fanno tremare i tifosi nerazzurri. La clausola presente nel suo contratto alimenta le speranze dei club interessati e l’ansia tra i sostenitori dell’Inter. La situazione si evolve rapidamente: ecco le ultime novità sul destino del big olandese, un capitolo ancora tutto da scrivere.

Il futuro di Denzel Dumfries tiene in apprensione l’Inter ed i suoi tifosi: l’indiscrezione sul big nerazzurro In casa Inter, oltre a Calhanoglu, tiene banco anche la situazione legata al futuro di Denzel Dumfries. L’attuale clausola inserita nel suo contratto, infatti, spaventa i nerazzurri ed i tifosi. Denzel Dumfries nel mirino del top club: novità sul futuro del big nerazzurro. Occhio al Manchester City di Pep Guardiola (Foto LaPresse) – Calciomercato.it L’esterno olandese ad ottobre ha rinnovato il contratto fino al 2028 e cambiato di recente il suo agente (adesso fa parte della scuderia di Jorge Mendes ), con il vecchio entourage che aveva preteso e ottenuto l’inserimento di una clausola rescissoria del nuovo accordo, vista la possibilità del giocatore di liberarsi a parametro zero questa estate senza il via libera sul prolungamento. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Dumfries come Inzaghi: subito via dall’Inter, firma con il top club

