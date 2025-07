bollo auto dal 2026 si cambia per le auto nuove

A partire dal 2026, il bollo auto subirà una svolta significativa, interessando solo i veicoli di nuova immatricolazione. La novità introduce una scadenza più immediata, con il pagamento dovuto entro l’ultimo giorno del mese successivo all’immatricolazione, invece dei tre mesi attuali. Questa modifica, di competenza regionale, punta a semplificare e rendere più trasparente la gestione fiscale delle auto nuove. Ma come cambieranno realmente le vostre abitudini di pagamento?

Bollo auto, si cambia. Ma solo dal 2026 e per le auto di nuova immatricolazione. La novità stabilisce che per le vetture immatricolate dal prossimo anno il pagamento del bollo non sarà nei tre mesi ora individuati come scadenza, ma dovrà essere fatta entro l'ultimo giorno del mese successivo all'immatricolazione. Si pagherà poi per l'intero anno anche se le regioni - si tratta infatti di un tributo regionale - potranno decidere scadenze quadrimestrali per alcune tipologie di vetture. Nulla potrebbe cambiare invece per le auto acquistate prima della fine del 2025: le regole rimangono le stesse (con le scadenze quadrimestrali), a meno che le singole regioni di appartenenza non decidano diversamente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net