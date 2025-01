Ilrestodelcarlino.it - Il Picchio alla fine si affida a Mezzanotti. La società opta per la soluzione interna

L’Ascoli scioglie le riserve sul nuovo tecnicondo per la. La squadra è statata a Davide, già componente dello staff tecnico di Mimmo Di Carlo, dove aveva ricoperto i panni di vice fino a venerdì sera nel match perso amaramente a Lucca per 2-1. Al termine del match Massimo Pulcinelli aveva deciso nell’immediato dopo gara, anticipando di circa un’ora anche l’annuncio ufficiale del club, di sollevare il timoniere delcon un eclatante storia sui social, rimbalzata rapidamente in tutto il paese nonché all’estero e poi seguita dalle successive spiegazioni. Nelle ultime ore il patron bianconero, il direttore sportivo Emanuele Righi e i vertici societari dopo svariati contatti avuti con alcuni papabili candidati,hanno deciso di proseguire il cammino scegliendo propriocome 16esimo allenatore della gestione operata dall’imprenditore romano a capo della nota catena Bricofer, dal momento del suo arrivo nel capoluogo piceno.